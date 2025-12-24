Heiligabend
Erste Weihnachtsfeier in Bethlehem seit Beginn des Gaza-Kriegs

Erstmals seit Beginn des Gazakriegs feiern tausende Christen in Bethlehem wieder in größerem Rahmen Weihnachten. Um Mitternacht wird dort eine Messe vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, gehalten. Er war bei seiner Ankunft in Bethlehem von Tausenden Gläubigen empfangen worden.

    Kardinal Pizzaballa spendet einen Segen. Er ist umringt von zahlreichen Menschen.
    Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, ist in Bethlehem angekommen. (AP / Nasser Nasser)
    Bethlehem liegt im von Israel besetzten Westjordanland und gilt der Überlieferung zufolge als Geburtsort von Jesus Christus. Die Behörden hatten in den vergangenen zwei Jahren wegen des Krieges im Gazastreifen auf die festliche Dekoration in Bethlehem verzichtet.
    Dieses Jahr versammelten sich auf dem Manger-Platz vor der Geburtskirche wieder zahlreiche Menschen. Hunderte nahmen an einer Prozession durch die Altstadt teil, Pfadfinder spielten auf Dudelsäcken Weihnachtslieder.
    Auch im Vatikan findet am späten Abend eine Christmette statt, die von Papst Leo geleitet wird.
    Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.