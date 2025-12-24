Heiligabend

Bethlehem liegt im von Israel besetzten Westjordanland und gilt der Überlieferung zufolge als Geburtsort von Jesus Christus. Die Behörden hatten in den vergangenen zwei Jahren wegen des Krieges im Gazastreifen auf die festliche Dekoration in Bethlehem verzichtet.
Dieses Jahr versammelten sich auf dem Manger-Platz vor der Geburtskirche wieder zahlreiche Menschen. Hunderte nahmen an einer Prozession durch die Altstadt teil, Pfadfinder spielten auf Dudelsäcken Weihnachtslieder.
Auch im Vatikan findet am späten Abend eine Christmette statt, die von Papst Leo geleitet wird.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.