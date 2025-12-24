Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pizzaballa, ist in Bethlehem angekommen. (AP / Nasser Nasser)

Pizzaballa wurde von Tausenden Gläubigen jubelnd begrüßt. Er wird später in Bethlehem die Mitternachtsmesse halten. Die Stadt im von Israel besetzten Westjordanland gilt der Überlieferung nach als Geburtsort von Jesus Christus. Die Behörden hatten in den vergangenen zwei Jahren wegen des Krieges im Gazastreifen auf die festliche Dekoration in Bethlehem verzichtet.

Nach Informationen der palästinensischen Nachrichtenagentur "Wafa" soll Israel den palästinensischen Vize-Präsidenten al-Scheich an einem Besuch in Bethlehem gehindert haben. Eine israelische Reaktion zu den Vorwürfen gab es zunächst nicht.

Im Vatikan wird Papst Leo am späten Abend eine Christmette halten. Auch in Deutschland finden an Heiligabend vielerorts traditionell Krippenspiele und Christmetten statt.

