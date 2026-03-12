Vorläufige Schätzung

Der Lenkwaffenzerstörer USS Delbert D. Black der US-Marine feuert eine Tomahawk-Landangriffsrakete zur Unterstützung der Operation Epic Fury ab (picture alliance / ZUMAPRESS.com / U.S Navy / U.S. Navy)

Diese Schätzung wurde bei einer Pentagon-Besprechung mit Kongressabgeordneten genannt, aus der mehrere Medien zitieren. Viele Kosten im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die Angriffe seien darin noch nicht enthalten, berichtet die "New York Times" ergänzend. Die endgültige Summe für die erste Woche des Krieges könne damit noch erheblich steigen. Nach Angaben des Militärs wurde allein am ersten Wochenende des Krieges Munition für mehr als fünf Milliarden US-Dollar verbraucht. Dies liegt deutlich über früheren öffentlichen Schätzungen.

Kongressabgeordnete erwarten, dass das Weiße Haus bald zusätzliches Geld für den Krieg beantragen wird. Der republikanische Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Senat erklärte jedoch, er rechne in diesem Monat nicht mit einem entsprechenden Antrag.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.