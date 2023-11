Die Beatles mit (von links nach rechts) Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr and George Harrison. (picture-alliance/dpa/PA Wire)

Damals war es der Song "Come Together". Laut dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment ist "Now and Then" der insgesamt zwölfte Nummer-eins-Hit der englischen Band in Deutschland. Außerdem habe das Lied für die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit zwei Jahren gesorgt.

Song mit Hilfe von KI vollendet

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Band wurde das Lied unter anderem mithilfe von Künstlicher Intelligenz vollendet. Den Song hatte John Lennon in den 1970er Jahren in seiner New Yorker Wohnung aufgenommen. Nach seiner Ermordung 1980 schenkte seine Witwe Yoko Ono den anderen früheren Bandmitgliedern die Demoaufnahme mit Lennons Stimme und Klavierbegeleitung. Dem Original-Track wurden nun Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus dem Jahr 1995 hinzugefügt. Im vergangenen Jahr wurde „Now and Then“ dann in den Studios in Los Angeles mit Ringo Starrs Schlagzeug, Paul McCartneys Klavier und Bass sowie den Stimmen der beiden lebenden Beatles fertiggestellt.

