Die Raumkapsel Boeing CST-100 Starliner vor ihrem ersten bemannten Flug ins All. (picture alliance / Anadolu / Paul Hennessy)

Statt am Dienstag soll er nun am 25. Mai erfolgen, wie die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Eigentlich hätte die Rakete mit der Kapsel schon am 7. Mai zur Internationalen Raumstation fliegen sollen.

Die Nasa will den Starliner künftig neben der Dragon-Kapsel des US-Konzerns SpaceX für die Flüge zur ISS nutzen. Das Starliner-Programm hatte jedoch in den vergangenen Jahren eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen müssen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.