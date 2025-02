Syrische Juden, die vor Jahrzehnten aus Syrien in die USA geflohen sind, kehrten jetzt erstmals in ihr Heimatland zurück und begingen eines der ersten größeren Gemeinschaftsgebete in der al-Farandsch-Synagoge von Damaskus seit Langem. (AP / Omar Sanadiki)

Hoffentlich würden dadurch noch mehr syrische Juden zur Rückkehr in das Land ermutigt, erklärte die "Syrian Emergency Task Force" wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. SETF-Exekutivdirektor Moustafa führte aus, er hoffe auch, dass der Besuch dazu beitrage, dass die neuen Behörden ihre öffentlichen Bekundungen zum Schutz von Minderheiten ernst nähmen. Dann könnten vielleicht die US-Sanktionen gegen Syrien aufgehoben werden.

Gestern hatte in der Farandsch-Synagoge im jüdischen Viertel von Damaskus eines der ersten Gemeinschaftsgebete seit langem stattgefunden. Daran nahmen auch mehrere syrisch-amerikanische Juden teil, die nach Jahrzehnten im Exil erstmals wieder in das Land zurückgekehrt sind. Die SETF hatte die Reise nach dem Sturz des Assad-Regimes organisiert. Sie war 2011 zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs von Oppositionellen in den USA gegründet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.