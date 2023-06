Brandenburg

Sirenen sind Teil des Systems zum Bevölkerungsschutz (dpa-Bildfunk / Jens Büttner)

Eingeladen haben der Bund und das Land. An Ständen und auf Aktionsflächen wird gezeigt, wie sich Notfälle bewältigen lassen und sich die Bürger in Krisenfällen auch selbst helfen können. In der Innenstadt sind Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, das Technische Hilfswerk und andere Organisationen vertreten. Am Nachmittag sollen in Potsdam zur Probe Sirenen ertönen. Vor Ort sind Bundesinnenministerin Faeser, Brandenburgs Regierungschef Woidke und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler. Geplant ist, dass es nach dem heutigen Auftakt künftig jährlich einen bundesweiten Bevölkerungsschutztag geben soll.

