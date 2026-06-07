Spieler Curacaos bejubeln ein Tor im Spiel gegen Aruba. (dpa / ANP)

Die vom niederländische Erfolgscoach Dick Advocaat trainierte Mannschaft besiegte zu Hause in der Hauptstadt Willemstad im letzten Testspiel das Team der Nachbarinsel Aruba mit 4:0. Der Schütze des 1:0 dürfte manchem deutschen Fußballfan bekannt sein: Es war der Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.)

Trainer Advocaat hatte im ersten Durchgang nach einem vorherigen 1:4 gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Spieler sorgten dann aber in der zweiten Halbzeit noch für den klaren Sieg.

Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curacao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas. Curacao ist die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.