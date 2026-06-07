Fußball
Erster DFB-Gegner Curacao siegt bei WM-Generalprobe

Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat Deutschlands Auftaktgegner Curacao seine Generalprobe gewonnen.

    Mehrere Spieler in den blauen Trikots mit gelben Namen auf dem Rücken umarmen sich lächelnd auf dem Feld nach einem Tor.
    Spieler Curacaos bejubeln ein Tor im Spiel gegen Aruba. (dpa / ANP)
    Die vom niederländische Erfolgscoach Dick Advocaat trainierte Mannschaft besiegte zu Hause in der Hauptstadt Willemstad im letzten Testspiel das Team der Nachbarinsel Aruba mit 4:0. Der Schütze des 1:0 dürfte manchem deutschen Fußballfan bekannt sein: Es war der Der Ex-Hoffenheimer Joshua Brenet (53.)
    Trainer Advocaat hatte im ersten Durchgang nach einem vorherigen 1:4 gegen Schottland fast die gesamte Startelf ausgetauscht. Die zunächst geschonten Spieler sorgten dann aber in der zweiten Halbzeit noch für den klaren Sieg.
    Der vom Königreich Niederlande unabhängige Insel-Staat Curacao ist am 14. Juni als WM-Debütant Auftaktgegner der DFB-Elf in Houston/Texas. Curacao ist die Nummer 82 der FIFA-Weltrangliste.
    Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.