Nach fünf Jahren Unterbrechung

Nach fünf Jahren gab es das erste Mal wieder einen Flug zwischen Indien und China. (picture alliance / NurPhoto / Debajyoti Chakraborty)

Ein Flug der indischen Gesellschaft Indigo ging von Kalkutta zur südchinesischen Metropole Guangzhou. Ursprünglich waren die Flugverbindungen 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Später hielt die Unterbrechung aus politischen Gründen weiter an. Hintergrund war ein Vorfall, bei dem chinesische und indische Soldaten in einer umstrittenen Grenzregion im Himalaya aneinander geraten waren. Dabei gab es auf beiden Seiten Todesopfer.

Der Konflikt in der Gebirgsregion hatte die Beziehungen der Atommächte zeitweise auf einen Tiefpunkt gebracht. Die Wiederaufnahme der Direktflüge gilt als ein weiteres Zeichen der Annäherung zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. China und Indien hatten sich bereits im Januar grundsätzlich auf die Wiederaufnahme von Direktflügen verständigt. Weitere, regelmäßige Verbindungen soll es ab November geben.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.