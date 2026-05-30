Südostasien

Höhlenunglück in Laos: Einsatzkräfte haben den ersten von mehreren eingeschlossenen Dorfbewohnern geborgen. (- / Association Of Volunteers For / -)

Das berichteten sie in den sozialen Medien. Dazu posteten sie ein Video von dem Geretteten. Taucher hatten am Mittwoch die Vermissten ausfindig gemacht. Die Gruppe war in einer stillgelegten Mine auf Goldsuche gegangen. Nach kräftigen Regenfällen drang Wasser in die Höhle ein und schnitt ihnen den Rückweg ab. Sie sitzen dort seit mehr als einer Woche fest.

An der Suchaktion sind auch Spezialkräfte aus dem Nachbarland Thailand beteiligt, die bereits 2018 eine Jugendfußballmannschaft aus einer Höhle befreit hatten.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.