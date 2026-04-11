In Libyen gibt es seit langem wieder einen Staatshaushalt. (dpa / picture alliance / Matthias Tödt)

Das teilte die Zentralbank des nordafrikanischen Landes mit. Zentralbankchef Issa sagte in der Hauptstadt Tripolis, dies zeige, dass Libyen in der Lage sei, seine Differenzen zu überwinden. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass die international anerkannte Regierung der Nationalen ⁠Einheit ⁠für Gehälter, laufende ⁠Ausgaben und Subventionen zuständig ist. Die Einigung kam unter Vermittlung der USA zustande.

Libyen ist seit ​einem Bürgerkrieg im Jahr 2014 in zwei verfeindete Lager gespalten, mit einer Regierung im Westen und einer im Osten des Landes.

Die ‌Wirtschaft des ‌Landes ist stark vom Öl abhängig, das mehr als 95 Prozent ​der Wirtschaftsleistung ausmacht.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.