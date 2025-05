Der britische Premierminister Starmer empfängt in London die Spitzen der EU. (Kin Cheung/AP/dpa)

In London kommen beide Seiten bei einem Gipfeltreffen zusammen. Der britische Premierminister Starmer empfängt den EU-Ratspräsidenten Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Verhandelt wird über eine Reihe von Themen, darunter einen Verteidigungspakt. Auf der Tagesordnung stehen auch Visa-Erleichterungen für junge Menschen, die in Großbritannien für begrenzte Zeit studieren oder arbeiten wollen. Die britische Regierung will zwar die Zuwanderungszahlen senken und betont immer wieder, man wolle nicht zur Freizügigkeit zurückkehren. Premierminister Starmer ließ zuletzt aber durchblicken, dass für ein solches Jugendprogramm mehr Flexibilität denkbar sei.

