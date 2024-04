Waldbrand in Spanien (Archivbild). (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA)

An der Costa Blanca im Osten des Landes seien nach einem Tag knapp 600 Hektar Natur zerstört worden - mehr als 800 Fußballfelder, hieß es in Medienberichten. Circa 180 Menschen seien in der betroffenen Gebirgsregion in der Urlaubsprovinz Alicante vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert worden. Als Ursache werde eine Brandrodung vermutet.

Auch in Griechenland gibt es wieder erste Waldbrände. Die Regierung verwies am Wochenende darauf, dass binnen zwölf Stunden landesweit 71 Feuer in land- und forstwirtschaftlichen Regionen gemeldet worden seien.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.