Ein Hochgeschwindigkeitszug des US-Betreibers "Brightline" auf der Strecke von Miami nach Orlando (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marta Lavandier)

Präsident Biden sagte bei einem Besuch in Las Vegas, die USA sollten den "schnellsten, sichersten und grünsten Schienenverkehr der Welt" bekommen. Durch die Schnellzüge würden drei Millionen Fahrzeuge von der häufig von Staus geplagten Autobahn zwischen Los Angeles und Las Vegas genommen.

Von L.A. nach Las Vegas in gut zwei Stunden

Die Schnellzüge sollen die 350 Kilometer zwischen Las Vegas im Bundesstaat Nevada und dem Großraum Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien in zwei Stunden und zehn Minuten zurücklegen - und damit rund doppelt so schnell wie Autos. Betrieben werden soll die Linie von dem privaten Bahnunternehmen Brightline, das bereits im Bundesstaat Florida an der US-Ostküste eine neue Verbindung zwischen Miami und Orlando anbietet. Fertiggestellt werden soll die Strecke rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles. Erwartet werden elf Millionen Passagiere im Jahr.

Landesweit zehn größere Bahnprojekte geplant

Auch zwischen Los Angeles und San Francisco ist eine Schnellzugstrecke geplant. Das Projekt hat sich allerdings immer wieder verzögert und eine Kostenexplosion erlebt. Den Angaben zufolge plant Bidens Regierung Investitionen von insgesamt 8,2 Milliarden Dollar (7,6 Milliarden Euro) in landesweit zehn größere Bahnprojekte. Das Geld stammt aus einem 2021 vom Kongress beschlossenen Infrastrukturpaket in Höhe von 66 Milliarden Dollar.

Die emissionsfreien Elektrozüge werden laut Regierung mit erneuerbaren Energien betrieben. Weitere Bahnprojekte sind im Osten der USA unter anderem in North Carolina und Virginia geplant.