Fernsehbeitrag

"Erster Kanal": Schließung von russischem Sender in Deutschland - Moskau kündigt Vergeltung an

Der russische Fernsehsender "Erster Kanal" muss nach eigenen Angaben sein Büro in Deutschland schließen. Sein Korrespondent in Berlin, Iwan Blagoj, erklärte in einem Beitrag, man habe ein Schreiben der Berliner Senatsverwaltung erhalten. Darin würden er und und sein Kameramann dazu aufgefordert, Deutschland bis Mitte Dezember zu verlassen.