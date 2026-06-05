Der Besuch ist für Montag und Dienstag geplant, wie Staatsmedien beider Länder bekanntgaben. Über mögliche Inhalte wurde nichts mitgeteilt. China ist der engste Partner des international größtenteils isolierten Nordkoreas. Die Kontakte waren während der Corona-Pandemie verringert worden, werden seit einiger Zeit aber wieder ausgebaut. Der nordkoreanische Machthaber Kim war im vergangenen September nach Peking gereist. Er hatte in dieser Woche einen Ausbau des Atomwaffenarsenals angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.