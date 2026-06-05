Asien
Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt

Der chinesische Staatschef Xi wird in der kommenden Woche erstmals seit 2019 nach Nordkorea reisen.

    Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un (r.) schüttelt dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Hand.
    Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un (r.) hatte den chinesischen Präsident Xi Jinping im September 2025 besucht. (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)
    Der Besuch ist für Montag und Dienstag geplant, wie Staatsmedien beider Länder bekanntgaben. Über mögliche Inhalte wurde nichts mitgeteilt. China ist der engste Partner des international größtenteils isolierten Nordkoreas. Die Kontakte waren während der Corona-Pandemie verringert worden, werden seit einiger Zeit aber wieder ausgebaut. Der nordkoreanische Machthaber Kim war im vergangenen September nach Peking gereist. Er hatte in dieser Woche einen Ausbau des Atomwaffenarsenals angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.