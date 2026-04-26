Früherer Geheimdienstchef

Vor Gericht verantworten muss sich der frühere Geheimdienstchef der Provinz Daraa, Nadschib. Nadschib ist ein Cousin Assads und wird für das gewaltsame Niederschlagen von Protesten im Jahr 2011 verantwortlich gemacht. Die Provinz Daraa war damals Ausgangspunkt der regierungskritischen Proteste, deren Niederschlagung zum Bürgerkrieg in Syrien führte. Nadschib war im Januar 2025 festgenommen worden. Die neue syrische Führung will frühere ranghohe Mitglieder von Assads Sicherheits- und Regierungsapparat zur Verantwortung ziehen.
Während des 13-jährigen Bürgerkriegs waren mehr als eine halbe Million Menschen getötet worden.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.