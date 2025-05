Autoindustrie

Die IG Metall will eine Korrektur des geplanten Sparkurses erwirken. Derzeit haben die Ford-Werke 11.500 Beschäftigte, bis Ende 2027 sollen 2.900 Stellen abgebaut werden. Es ist der erste gewerkschaftlich organisierte Streik in der fast 100-jährigen Werksgeschichte von Ford in Köln. Zuvor hatte es lediglich Warnstreiks gegeben, und Anfang der 70er Jahre sorgte ein sogenannter 'wilder Streik' für Aufsehen . Der vor allem von der türkischen Belegschaft getragene Ausstand sollte damals auf die teils prekäre Lage der ohnehin benachteiligten Arbeiter mit einem Migrationshintergrund aufmerksam machen.