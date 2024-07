Präsidentschaftswahl

US-Präsident Joe Biden. (dpa / picture alliance / Evan Vucci)

Erstmals drängte ihn nun ein Senator der Demokraten öffentlich dazu. Zum Wohle des Landes fordere er Biden auf, sich zurückzuziehen, schrieb der Vertreter des Bundesstaats Vermont, Welch, in einem Gastbeitrag für die Washington Post. Zuvor hatte der Hollywood-Schauspieler, George Clooney, ein einflussreicher Unterstützer der Demokraten, Biden in der New York Times zum Rückzug aufgefordert. Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, enthielt sich einer eindeutigen Unterstützung für Bidens Kandidatur. Beobachter werteten die Äußerungen der 84-Jährigen als bisher deutlichstes Signal dafür, dass die Kandidatenfrage bei den Demokraten noch nicht entschieden sei. Biden indes hatte bereits mehrfach bekräftigt, an seiner Kandidatur festzuhalten.

Auslöser für die aktuelle Diskussion ist eine TV-Debatte mit Herausforderer Trump, in der Biden teilweise verwirrt gewirkt hatte.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.