Pfingsttreffen in Brünn
Erster Sudetendeutscher Tag in Tschechien beendet

Mit einer Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus ist in Brünn der erstmals in Tschechien abgehaltene Sudetendeutsche Tag zu Ende gegangen.

    Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht beim 76. Sudetendeutschen Tag, der erstmals in Tschechien abgehalten wird.
    Auch der bayerische Ministerpräsident Söder hatte beim Sudetendeutschen Tag in Brünn gesprochen. (CTK / dpa / Uhlíø Patrik)
    Auch der Abschluss wurde von kleineren Protesten begleitet, berichtete Radio Prag. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft sprach dennoch von einem "großen Friedensfest in Brünn". Die tschechische Regierung unter dem rechtsgerichteten Politiker Babiš hatte den Sudetendeutschen Tag im Land abgelehnt. Präsident Pavel befürwortete dagegen das Treffen.
    Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besatzung durch die Nationalsozialisten waren rund drei Millionen Deutsche aus dem Sudetengebiet der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden.
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.