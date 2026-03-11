Wie die chinesische Staatsbahn mitteilte, wird erstmals seit sechs Jahren ein Zug zwischen den beiden Hauptstädten Peking und Pjöngjang verkehren. Der Zug soll die fast 1.000 Kilometer lange Strecke in fast 24 Stunden zurücklegen. Künftig soll die Verbindung viermal pro Woche in beide Richtungen bedient werden. Laut der chinesischen Staatsbahn sind auch Waggons für ausländische Reisende vorgesehen.
Die Zugverbindung zwischen Peking und Pjöngjang war wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 unterbrochen und seitdem nicht mehr bedient worden.
