Iran-Krieg

Ein Airbus A-380 von Emirates landet nach seinem Flug aus Dubai auf dem Flughafen. (Boris Roessler/dpa)

Ein Linienflug der Airline Emirates aus Dubai landete am frühen Nachmittag in Frankfurt. Zur Anzahl der Passagiere machte die Fluggesellschaft keine Angaben. Die Airline Etihad Airways mit Sitz in Abu Dhabi hatte zuvor bereits London, Paris, Amsterdam und Moskau angeflogen. Am Samstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Luftraum bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Seit gestern ist wieder eine begrenzte Anzahl von Flügen möglich. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands sitzen mehr als 30.000 deutsche Touristen in der Golfregion fest. Außenminister Wadephul hatte gestern angekündigt, auch gecharterte Flugzeuge nach Saudi-Arabien und Oman zu entsenden, um zunächst ältere Menschen, Kinder, Kranke und Schwangere auszufliegen.

Grundsätzlich sieht die Bundesregierung jedoch Reiseveranstalter und Fluglinien in der Pflicht, ihre Kunden zurückzubringen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.