Zeitungsbericht

Das Militärschiff lief heute aus, wie die Zeitung "La Repubblica" berichtet. Die Migranten sollen demnach in zwei albanische Aufnahmezentren gebracht werden, die in der vergangenen Woche in Betrieb genommen wurden. Dort sollen italienische Beamte die Asylanträge der Migranten prüfen und gegebenenfalls die Rückführung in sichere Herkunftsländer anordnen. Dies hatten Italiens Regierungschefin Meloni und Albaniens Ministerpräsident Rama vor knapp einem Jahr in einem zunächst für fünf Jahre geltenden Abkommen vereinbart.

Menschenrechtler lehnen das Vorgehen der Regierung in Rom ab. Sie argumentieren, viele der 22 von Italien als sichere Herkunftsländer eingestuften Staaten erfüllten diese Voraussetzung nicht.

