CO2 kann mit moderner Technologie im Meeresboden gespeichert werden. (picture alliance / Westend61 / Konstantin Trubavin)

An der Küste der Gemeinde Öygarden bei Bergen wurde ein Terminal eingeweiht, an dem vom kommenden Jahr an verflüssigtes Treibhausgas aus Industrieanlagen ankommen und Richtung Meeresgrund gepumpt werden soll. An dem Projekt sind mehrere große Energiekonzerne beteiligt.

Die jährliche Lagerkapazität wird zunächst 1,5 Millionen Tonnen betragen und soll bei entsprechender Nachfrage auf fünf Millionen Tonnen erhöht werden. Das Abscheiden und Einlagern von CO2 gilt als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Bereichen, in denen das Treibhausgas nicht gänzlich eingespart werden kann.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.