Diplomatie

Olaf Scholz und Vladimir Putin haben miteinander telefoniert (picture alliance/dpa/Michael Kappeler / picture alliance/dpa/POOL/Mikhail Metzel)

Das Gespräch habe eine Stunde gedauert, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten. Es sei der erste Kontakt seit Dezember 2022 gewesen. Über den Inhalt ist nichts bekannt.

Zuvor war in Berlin mitgeteilt worden, Scholz werde am Rande des G20-Gipfels im brasilianischen Rio de Janeiro den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Bei dem Gespräch am kommenden Dienstag werde es um wirtschaftliche und sicherheitspolitische Themen gehen. Konkret wurde der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine genannt, an dem sich nun auch nordkoreanische Truppen beteiligen.

Für Ärger zwischen der EU und China hatten zuletzt die staatlichen Subventionen Pekings für E-Autos gesorgt, auf die die Europäische Union im Oktober gegen den Widerstand des Kanzlers mit Strafzöllen reagiert hat.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.