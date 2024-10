Frankfurt am Main

Erstes Training des DFB-Frauenteams unter neuem Coach Christian Wück

Vor mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Frankfurt am Main hat Christian Wück zum ersten Mal das Training des Fußballnational-Teams der Frauen geleitet. Die Premiere als Coach bei einem Spiel der Frauen steht für Wück am Freitag im Londoner Wembley-Stadion beim Europameister England an.