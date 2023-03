Israels Präsident Herzog versucht im Konflkt um das umstrittene Justizgesetz zu vermitteln. ( Virginia Mayo/AP)

Das gut eineinhalbstündige Treffen unter Vermittlung von Präsident Herzog sei in einem "positiven Geist" verlaufen, teilte dessen Büro danach mit. Heute sollen die Begegnungen der Parteien fortgesetzt werden.

Nach wochenlangen Massenkundgebungen und landesweiten Streiks hatte Premier Netanjahu zu Beginn der Woche erklärt, das Gesetzgebungsverfahren pausieren zu lassen, um im Dialog mit den Gegnern nach einer einvernehmlicheren Lösung zu suchen. Auch die USA mahnten mehrfach einen Kompromiss an. Nach den Massenprotesten am Wochenende sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Watson, man sei besorgt über die Entwicklung in Israel. US-Präsident Biden sagte, er hoffe dass Netanjahu den Weg dieses Gesetzesvorhabens verlassen werde.

