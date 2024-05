US-Präsidentschaftswahlkampf

Trump und Biden werden im US-Präsidentenwahlkampf zwei TV-Debatten bestreiten (Archivfoto). (imago images / UPI Photo / Kevin Dietsch)

Der Fernsehsender CNN kündigte an, das Duell am 27. Juni in Atlanta im Bundesstaat Georgia auszurichten. Biden hatte vorgeschlagen, die Fernsehdebatten vorzuziehen. Der frühe Termin in ungewöhnlich. Eine weitere TV-Debatte zwischen den beiden ist beim Sender ABC für den 10. September geplant. Biden und Trump bestätigten bereits ihre Teilnahme an beiden Veranstaltungen.

Mit der Vereinbarung setzen sie sich über die Vorschläge einer überparteilichen Kommission hinweg, die traditionell für die Organisation der Fernsehdebatten von Präsidentschaftskandidaten zuständig ist. Diese hatte ursprünglich drei TV-Debatten im Herbst geplant. Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.