US-Wahlkampf

Kamala Harris und Donald Trump treffen zu ihrem voraussichtlich einzigen TV-Duell aufeinander. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Charles Rex Arbogast)

Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem ehemaligen Präsidenten wird mit Spannung erwartet und gilt als Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November.

Austragungsort Philadelphia

Die 90-minütige Debatte wird vom Sender ABC ausgerichtet. Mit Philadelphia wurde ein äußerst geschichts- und symbolträchtiger Austragungsort ausgesucht: Dort wurden im 18. Jahrhundert die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung unterzeichnet. Abgehalten wird die Debatte im National Constitution Center, einem Museum, das sich der Geschichte der US-Verfassung widmet.

Philadelphia ist mit etwa 1,6 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Pennsylvania. Der US-Bundesstaat ist einer der Swing States, in denen viele Wechselwähler leben. Mal erreichen die Demokraten, mal die Republikaner die Mehrheit der Stimmen. Oft hängt der Ausgang einer Präsidentschaftswahl davon ab, wer in den wenigen Swing States die Nase vorn hat. Auch dieses Jahr könnte das so sein, denn es wird mit einem äußerst engen Rennen gerechnet.

Die Regeln

Gastgeber der Debatte ist ABC News, die Nachrichtensparte des Senders ABC. Moderatoren sind David Muir und Linsey Davis, die zu den bekanntesten TV-Journalisten in den USA zählen. Sie allein werden die Fragen stellen. Die Debatte ist auf 90 Minuten angesetzt. Wie bei dem von CNN veranstalteten Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden im Juni ist kein Publikum zugelassen. Auch die Mikrofone werden erneut stummgeschaltet, sobald einer der Kandidaten nicht mehr an der Reihe ist zu reden. Dieser Punkt war umstritten. Das Harris-Lager hatte dafür plädiert, die Mikrofone jederzeit an zu lassen.

Es wird keine Eröffnungsstatements geben und die Kandidaten dürfen keine vorbereiteten Notizen oder Skripte mitbringen. Sie bekommen nur einen Stift, einen Schreibblock und eine Flasche Wasser. Für Antworten und Erwiderungen sind je zwei Minuten vorgesehen, zudem eine weitere Minute für etwaige Klarstellungen oder Nachfragen. Zwei Werbeunterbrechungen sind geplant, in denen die Kandidaten sich aber nicht mit ihren Mitarbeitern austauschen dürfen.

Zum Abschluss soll es zweiminütige Schlussstatements geben - erst Harris, dann Trump.

Wirtschafts- und Migrationspolitik wohl im Mittelpunkt

Wichtige Themen der Debatte dürften die Wirtschafts- und Migrationspolitik sein, aber auch die Abtreibungsfrage und die Außenpolitik dürften zur Sprache kommen sowie die gegen Trump anhängigen Strafverfahren wegen Wahlmanipulation. Persönlich sind sich die beiden Kandidaten noch nie begegnet. Für Harris ist es das erste TV-Duell, für Trump, der zum dritten Mal bei einer Präsidentschaftswahl kandidiert, das siebte.

Worauf es ankommt

Jüngsten Umfragen zufolge liegen Harris und Trump praktisch gleichauf. Beide werden daher versuchen, insbesondere unentschiedene Wähler zu erreichen. Bei Harris besteht Experten zufolge vor allem Erklärungsbedarf was ihre politischen Pläne angeht, da viele Wähler noch nicht genau wissen, was sie von ihr inhaltlich zu erwarten haben. Gleichzeitig muss sie zeigen, dass sie Ex-Präsident Trump gewachsen ist. Die ehemalige Staatsanwältin trifft auf einen verurteilten Straftäter, der berüchtigt für Unwahrheiten und Beleidigungen ist. Für Trump wird es unter anderem darum gehen, mit einem besonnenen Auftritt skeptische Wähler davon zu überzeugen, dass er das Format für das Amt des Präsidenten hat.

Wie kann man aus Deutschland zuschauen?

Das Erste und Phoenix sowie die Fernsehsender Welt TV, RTL und ntv übertragen die Debatte live in der Nacht zu Mittwoch ab circa 02.45 Uhr MESZ. Außerdem werden Livestreams im Internet angeboten, etwa bei ZDFheute.de. Auch der Sender ABC News selbst streamt das Duell live auf seiner Webseite und auf YouTube

Wird es eine weitere Runde geben?

Eine weitere TV-Debatte ist zwischen den Vizekandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) am 1. Oktober geplant. Ausrichter ist der Sender CBS News. Offen ist noch, ob und wann es eine zweite TV-Debatte zwischen Harris und Trump geben wird.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.