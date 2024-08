Adele

Erstes von zehn Konzerten in München

Die britische Sängerin Adele hat am Freitagabend das erste ihrer zehn Konzerte in München gegeben. Für die 36-Jährige wurde ein eigens auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Pop-up-Stadion aufgebaut, in dem 73.000 Zuschauer Platz haben.

03.08.2024