Landeskriminalamt

"Verfolgung bis in den letzten Winkel des Netzes." (Arne Dedert/dpa)

139 Verdächtige im Alter zwischen 14 und 74 Jahren wurden ermittelt, wie die Polizei mitteilte. 135 der Verdächtigen sind männlich, vier weiblich. Landesinnenminister Strobl erklärte, der Aktionstag sei eine klare Ansage an die Täter. Man verfolge jeden einzelnen Fall konsequent und unnachgiebig – bis in den letzten Winkel des Netzes. Hinter jeder Abbildung im Netz stehe in den allermeisten Fällen ein tatsächlicher sexueller Missbrauch. Deshalb gehe man entschieden und unnachgiebig dagegen vor, führte der CDU-Politiker aus.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.