Es ergänzt die in vielen Städten seit Langem etablierten Verweise auf die Gottesdienstzeiten der katholischen und evangelischen Kirchen. Wie der Imam der Gemeinde, Benjamin Idriz, mitteilte, handelt es sich um die nach seinen Kenntnissen ersten offiziellen Hinweisschilder dieser Art in Deutschland, auf denen die Gottesdienstzeiten der katholischen, evangelischen und islamischen Gemeinde gemeinsam ausgewiesen werden. Während die Reaktionen in Penzberg durchweg positiv seien, zeige sich dagegen in den Sozialen Medien ein anderes Bild, führte Idriz aus. Dort gebe es leider auch zahlreiche hasserfüllte und muslimfeindliche Kommentare. Gerade in einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und Polarisierung zunehmen, sende eine solche gemeinsam im Austausch mit der Stadt und Kirchen vereinbarten Initiative aber eine wichtige Botschaft, wonach Religionen Brücken bauen könnten, statt Mauern zu errichten. Die Kosten wurden laut Idriz von den jeweiligen Religionsgemeinschaften mitgetragen.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.