In einer Klinik in Los Angeles verbanden die Chirurgen die neue Niere mit der neuen Blase. Ein beteiligter Urologe sagte, dass die Niere fast sofort Urin produzierte, der gut in die neue Blase ablief. Eine Dialyse sei anschließend nicht nötig gewesen. Zuvor war der Mann sieben Jahre auf Dialyse angewiesen.