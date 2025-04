Die SpaceX-Falcon-9-Rakete mit Rabea Rogge an Bord am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida (AP / John Raoux)

Die Berliner Wissenschaftlerin Rabea Rogge soll zusammen mit drei Kollegen über die Polarregion der Erde fliegen. Sie ist keine ESA-Astronautin und ist als Privatperson mit an Bord. Die Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit einer Dragon-Kapsel hob wie geplant am frühen Morgen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Während der rund viertägigen Mission will die Besatzung wissenschaftliche Experimente durchführen. Aus einer Höhe von 425 bis 450 Kilometern sollen etwa Polarlichter untersucht werden.

Außerdem könnten die ersten Röntgenbilder von Menschen im Weltall entstehen. Ein Krypto-Millionär hat die Mission privat finanziert.

