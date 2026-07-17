Die Leipziger Buchmesse hat 2027 Polen, Frankreich und Deutschland als "Gastland". (IMAGO / Chris Emil Janßen)

Das Programm soll den Titel "Beziehungsweise Europa" tragen und literarische Perspektiven aus den drei Ländern zusammenführen. Es löse sich vom klassischen Gastlandauftritt und von der Idee einer vermeintlich homogenen Nationalliteratur. "Vielmehr" - so heißt es wörtlich - "soll zwischen den Zeilen gelesen werden, zwischen den Sprachen, zwischen allen Identitätszuschreibungen. Der gemeinsame Gastlandauftritt betont: Austausch, Solidarität und Zusammenarbeit sind wichtiger denn je." Getragen werde der Auftritt vom Polnischen Institut, dem Institut français und dem Goethe-Institut.

Die nächste Leipziger Buchmesse findet vom 18. bis 21. März 2027 statt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.