Ein Gericht in dem ostafrikanischen Land sprach ihn in 44 von 78 Anklagepunkten für schuldig, darunter Vergewaltigung, Entführung und Plünderung. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Angeklagte hatte die ihm vorgeworfenen Taten bestritten. Sein Anwalt kündigte nach dem Urteil an, in Berufung gehen zu wollen.

Die Rebellengruppe hatte unter ihrem Anführer Joseph Kony seit den 1980ern viele Jahre lang Schrecken verbreitet. Sie war nicht zuletzt wegen der Entführung Tausender Kinder und Jugendlicher berüchtigt, die unter anderem als Kindersoldaten missbraucht wurden.

