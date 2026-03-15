Gesellschaft

Die Senatorin für Integration und Vielfalt, Kiziltepe, rief zu einem entschlossenen Vorgehen gegen Diskriminierung von Muslimen auf. Antimuslimischer Rassismus sei für viele in Berlin eine bittere Realität, sagte die SPD-Politikerin. Das dürfe man nicht akzeptieren. Muslime seien ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft.
Die Koalition aus CDU und SPD in Berlin hatte sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, den 15. März offiziell zum Gedenk- und Aktionstag gegen Islamfeindlichkeit zu erklären.
Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.