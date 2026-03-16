Gesellschaft

Senatorin Kiziltepe rief zum entschlossenen Vorgehen gegen Diskriminierung von Muslimen auf. Antimuslimischer Rassismus sei für viele in Berlin eine bittere Realität, sagte die SPD-Politikerin. Das dürfe man nicht akzeptieren. Muslime seien ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft.
Die Vereinten Nationen hatten den 15. März im Jahr 2022 zum Internationalen Tag zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit ausgerufen. Im vergangenen Jahr verständigte sich auch die Berliner Koalition aus CDU und SPD darauf, den Tag offiziell zu begehen.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.