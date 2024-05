Erstmals gab es ein öffentliches Gelöbnis vor dem Berliner Abgeordnetenhaus. (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

An der feierlichen Zeremonie nahmen rund 30 junge Rekruten des Wachbataillons beim Bundesverteidigungsministerium sowie etwa 140 Gäste teil. Darunter waren Familienangehörige der Rekruten sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Der Regierende Bürgermeister Wegner sagte, ein öffentliches Gelöbnis in Berlin zeige, dass man als Gesellschaft hinter den Soldatinnen und Soldaten stehe und die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft gehöre. Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hatte das Gelöbnis im Vorfeld als "Beitrag zur Remilitarisierung der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens" kritisiert. Auch vor Ort protestierten einige Menschen gegen die Veranstaltung.

Das öffentliche Gelöbnis ist Teil einer Themenwoche zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes. In deren Rahmen ist morgen zwischen Bundestag und Kanzleramt ein Staatsakt geplant. Ab Freitag folgt im Regierungsviertel dann ein dreitägiges Demokratiefest.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.