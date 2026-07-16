Im Finale der Fußball-WM gibt es erstmals eine Halbzeitshow. (picture alliance / empics)

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, wird der Aufbau für die Show unmittelbar nach dem Pausenpfiff beginnen. Als Stars sind unter anderem Madonna, Shakira und die K-Pop-Band BTS angekündigt. Zusammen mit dem Aufräumen nach der Show werden für die Pause etwa 25 Minuten veranschlagt. Die offiziellen Fußballregeln sehen eine maximal 15 Minuten lange Unterbrechung vor.

Sportmediziner sehen die geplante lange Pause kritisch. "Die Halbzeitdauer von 15 Minuten hat sich nicht zufällig etabliert. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen einer kurzen Erholung und dem Erhalt der körperlichen Leistungsbereitschaft dar", sagt etwa der Kölner Sportmediziner Hans-Georg Predel dem SID. Eine Verlängerung auf 25 oder 30 Minuten sei "nicht unproblematisch, sie verändert die physiologischen Voraussetzungen deutlich."

FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich unbeeindruckt. Er schrieb bei Instagram, dass die Show "dem größten Sportereignis der Welt gerecht wird".

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.