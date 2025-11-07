Unter anderem war der Flughafen Atlanta von den Streichungen betroffen. (Deutschlandradio / Katja Ridderbusch)

Laut dem Portal "FlightAware" waren am Freitag über 800 Verbindungen vor allem an den Flughäfen Chicago, Denver, Dallas und Atlanta betroffen. Das US-Verkehrsministerium bezifferte die Ausfälle mit rund vier Prozent aller Inlandsflüge. In den kommenden Tagen soll der Anteil auf bis zu zehn Prozent ansteigen. Internationale Flüge gehörten bislang nicht dazu.

Verkehrsminister Duffy hatte die Streichungen angekündigt und mit einer Entlastung der Fluglotsen begründet. Sie arbeiten derzeit wegen des sogenannten Shutdowns ohne Bezahlung. Die Haushaltssperre gilt seit Anfang Oktober, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Haushalt einigen können.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.