Die Internationale Raumstation (ISS) (Archivbild) (picture alliance / dpa)

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, dockte die Kapsel mit den drei Raumfahrern sowie einer früheren Nasa-Astronautin an der ISS an. Eine Rakete des SpaceX Unternehmens war mit der Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Crew soll sich rund zwei Wochen an wissenschaftlichen Experimenten beteiligen. Laut Medienberichten kostet ein Flug rund 70 Millionen Euro pro Passagier.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.