Der Petersdom in Vatikanstadt (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Der Sprecher des Petersdoms erklärte dazu, dass Frauen bislang bevorzugt in der ebenfalls zur Dombauhütte gehörenden Mosaikwerkstatt eingestellt worden seien. Die neuen Mitarbeiterinnen haben beide Kunstgeschichte studiert und dann einen Kurs für Dekorateure, Stuckateure und Maurer an der Kunstgewerbeschule der Dombauhütte absolviert.

In der Bauphase des Petersdoms, von 1506 bis 1626, hatten bereits Frauen in der Bauhütte gearbeitet. In den meisten Fällen waren es Witwen oder Waisenkinder von Männern, die beim Bau der Peterskirche ums Leben gekommen waren.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.