Geflüchtete aus der Ukraine in einem Zelt am Berliner Hauptbahnhof. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Hanschke)

Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf die Bundesregierung berichtet, hielten sich zum Stichtag 31. Dezember knapp 3,53 Millionen Schutzsuchende hierzulande auf - rund 17.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Grund für die Entwicklung ist unter anderem, dass zuletzt weniger Schutzsuchende insgesamt nach Europa gekommen sind. Hinzu kommt der Sturz des syrischen Diktators Assad. Außerdem reisten 2025 viele Venezolaner in die EU ein, die es aufgrund der Sprache vor allem nach Spanien zieht. Ein weiterer Grund für den Rückgang sind Grenzkontrollen. Obwohl es im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen ist, wird inzwischen an allen deutschen Landesgrenzen kontrolliert. Zudem wurde die Intensität der Kontrollen gesteigert.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.