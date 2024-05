Nahostkrieg

In Tel Aviv ist zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketenalarm ausgelöst worden. (Archivbild) (IMAGO / JOKER / IMAGO / Hady Khandani)

Die israelische Armee sprach von mindestens acht Raketen, die aus Rafah im Süden des Gazastreifens auf Israel abgefeuert worden seien. Einige der Geschosse seien abgefangen worden. Eine konkrete Zahl wurde nicht genannt.

Medienberichten zufolge wurden in Tel Aviv und im Zentrum Israels die Bewohner mit Sirenenalarm aufgefordert, Schutz vor den Raketen zu suchen. Es war der erste Raketenalarm in der Region seit Januar. Aus dem Zentrum des Landes wurden mindestens drei Explosionen gemeldet.

Hamas reklamiert Angriff für sich

Der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, teilte auf Telegram mit, man habe einen großen Raketenangriff auf Tel Aviv gestartet - als Vergeltung für Massaker an Zivilisten.

Kämpfer der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober des vergangenen Jahres einen beispiellosen Angriff auf Israel verübt und dabei israelischen Angaben zufolge mehr als 1.170 Menschen getötet. Zudem wurden 252 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bislang mehr als 35.900 Menschen getötet. Die Versorgungslage in dem Palästinensergebiet ist katastrphal.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.