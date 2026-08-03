Cyclosporiasis-Infektionen

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Die Gesundheitsbehörde des Bundestaates Michigan teilte mit, zwei Personen seien infolge von Vorerkrankungen und des durch Parasiten ausgelösten Durchfalls ausgetrocknet.

Die US-Bundesbehörde für Gesundheit vermutet, dass Salat aus Mexiko die Ursache für den Krankheitsausbruch ist. Allerdings bestehen Zweifel am Ergebnis der eingesetzten Parasitentests im Labor. Mehr als 4.000 Fälle einer Infektion wurden bislang bestätigt. Es gibt knapp doppelt so viele Verdachtsfälle in den USA.

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des Parasiten steht die US-Regierung in der Kritik. Vor einem Jahr waren aus Kostengründen viele Lebensmittel-Überwachungsprogramme eingeschränkt worden. Dazu zählten auch Tests auf den jetzt grassierenden Parasiten.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.