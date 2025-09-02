Schufa warnt vor Überschuldungsrisiko

Viele Online-Händler bieten ihren Kunden an, Einkäufe über Kleinkredite zwischenzufinanzieren - inzwischen beläuft sich jeder zweite Kredit auf unter 1000 Euro. (imago images/Michael Gstettenbauer)

Derartige Ratenkredite mit Gesamtsummen von unter 1.000 Euro hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen, teilte die Auskunftei Schufa mit. Sie machten rund die Hälfte der insgesamt mehr als zehn Millionen Ratenkredite aus, die im vergangenen Jahr aufgenommen worden seien. 2020 habe es sich lediglich bei jedem fünften der insgesamt 6,7 Millionen Darlehen um einen Kleinkredit gehandelt.

Laut Schufa waren Angebote nach dem Prinzip "Jetzt kaufen, später bezahlen" am beliebtesten in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen. Auch bei den jüngeren Erwachsenen gebe es einen Anstieg, jedoch in geringerem Ausmaß. Die Auskunftei warnte vor dem Risiko, sich durch mehrere gleichzeitig laufende Kleinkredite zu überschulden.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.