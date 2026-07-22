Skyline der Stadt Teheran. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Arne Immanuel Bänsch)

Im Nordosten der Millionenmetropole waren in der Nacht dumpfe Detonationen zu hören, wie Medien meldeten. Das US-Militär führt nach eigenen Angaben die elfte Nacht in Folge eine neue Angriffswelle aus. Inzwischen seien die Attacken abgeschlossen, hieß es. Sie hätten unter anderem Flugzeughallen und Lagerstätten für Drohnen gegolten.

Die nächtlichen Geschehnisse in Teheran könnten laut der dpa darauf hindeuten, dass die Eskalation des Konflikts in eine neue Phase tritt. Die bislang letzten Angriffe auf die Metropole hatte es Anfang Juni gegeben, also vor mehr als einem Monat. Damals hatte die israelische Luftwaffe als Reaktion auf iranische Raketenangriffe Ziele in der Stadt attackiert.

Der Konflikt war Anfang Juli erneut aufgeflammt, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen hatten. Die USA flogen daraufhin Hunderte Luftangriffe auf Ziele an der Südküste Irans. Präsident Trump erklärte die Anfang April vereinbarte - und ohnehin mehrmals gebrochene - Waffenruhe sowie das Mitte Juni ausgehandelte Rahmenabkommen für beendet. Auch Teheran fühlt sich nicht mehr an die vorläufige Absichtserklärung gebunden.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen und das Land fast 40 Tage lang aus der Luft angegriffen. Dabei wurden zahlreiche einflussreiche Generäle und Spitzenpolitiker gezielt getötet, wie Irans oberster Führer Chamenei. Die iranischen Streitkräfte reagierten mit massiven Raketenangriffen auf amerikanische Ziele in der Golfregion.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.