Eine Europäische Wildkatze (picture alliance/dpa/Foto: Patrick Pleul)

Dies sei anhand eines Fellbüschels geschehen, das in einem Zaun hängen geblieben sei, teilten die Naturschutzorganisation BUND und das Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein mit.

Wildkatzen leben vor allem in Wäldern, wo sie sich gut verstecken können. Diese wurden über Jahrhunderte abgeholzt und die Katzen auch gejagt. Heute leben Wildkatzen vor allem in den Mittelgebirgen und im Südwesten Deutschlands. Sie sind etwas größer und schwerer als Hauskatzen, haben einen buschigen Schwanz mit schwarzen Ringen an der Spitze und im Nacken schwarze Streifen. Während Hauskatzen oft silber-grau getigert sind, ist das Fell von Wildkatzen eher gelblich-grau gefärbt.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.