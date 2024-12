OECD-Bericht

Das geht aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Verglichen wurden die Kompetenzen von 16- bis 65-Jährigen in 31 Ländern. Den Angaben zufolge veränderten sich die Ergebnisse in Deutschland kaum zu denen von vor einem Jahrzehnt. Allerdings habe sich das Gefälle zwischen den leistungsstärksten und leistungsschwächsten Erwachsenen verstärkt. So lese ein Fünftel der Erwachsenen schlecht oder sehr schlecht.

Besonders gut schnitten Erwachsene in Finnland, Japan, den Niederlanden, Norwegen und Schweden ab.

